深夜驚傳婦人哀嚎聲 警方趕抵原來是這回事…

2019-05-24 12:55

〔記者黃建華／高雄報導〕新興警分局前金分駐所昨深夜巡邏時，在南台路、瑞源路一帶聽聞婦人痛苦哀嚎聲，不敢大意，緊急在附近搜尋，原來是一名59歲王姓婦人深夜迷途，膝蓋舊傷復發，痛得唉唉大叫，警方於是專車護送其返回三民區住處，婦人才展露笑容。

前金分駐所巡邏警組巡佐林國豐、警員劉峻丞23日凌晨巡經前金區南台橫路、瑞源路路口時，突然聽聞到婦人的痛苦哀嚎聲，警方不敢大意，趕緊下車找尋聲音的來源，終於在一棟建築物旁發現一名老婦人蹲在路旁。

經警方瞭解後，原來該名王姓婦人（59歲），從三民區住家前往前金區訪友，晚間欲返家時，因天色昏暗又不熟悉路況，獨自一人朝印象中的方向摸黑返家，但因路途遙遠加上膝蓋的舊傷復發，王婦走到一半時痛得唉唉大叫，直呼原本不到半小時走了三個小時卻還沒到，加上夜闌人靜，老婦人求助無門，以為自己要在街頭過夜了。

所幸，見到警方前來才漸漸露出笑容。警方先確認老婦人身分並非迷失老人，且詢問老婦人住處正確地址後，二話不說就請她上車載她一程，一路上老婦人開心的向警方道謝，沒想到抵達後又因忘記攜帶大門鑰匙而被反鎖於門外，連老婦人無奈的自嘲「真的很烏龍」，還好警方順利連絡上房東，才得以讓老婦人得以開門返家休息。

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