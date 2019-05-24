毛毛的！無名浮屍送殯儀館 3員工驚嚇報案「腳抽動10幾下」

2019-05-24 12:25

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮南安路旁的杷城排洪道，今天清晨運動民眾發現1具無名浮屍，警消獲報到場將遺體打撈上岸，確認已經死亡，遺體送往南投殯儀館，由警方進一步清查身份，沒想到卻出現靈異插曲，南投縣消防局近上午10時接獲殯儀館報案，指稱至少3名工作人員親眼目擊死者的腳抽動10餘下，人可能還沒死，消防局難以置信，調派南投消防分隊就近趕赴殯儀館，做完生命徵象檢測，再度確認死者已明顯死亡，仍讓殯儀館人員直呼毛毛的！

埔里警方調查，今天清晨5時30分許有晨運民眾發現南安路中興大學實驗林附近的杷城排洪道，有人載浮載沈，趕緊報案，警消獲報到場，將落水者打撈上岸，除了肢體僵硬，也無呼吸心跳，無法量測血壓，確認死亡，由於男性死者身上沒有任何證件，只能研判年約70歲，身著白色上衣及深色長褲，遺體送南投殯儀館，將由檢警進一步相驗並清查確認身份。

但接近上午10時，南投縣消防局接獲殯儀館報案，指至少有3名工作人員親眼目擊死者的腳明顯連續抽動，最多達10餘下，嚇到說不出話來，認為人可能還沒死，請消防隊員趕快來。

消防局及埔里警方難以置信，仍調派南投消防分隊就近前往處理，消防隊員不到2分鐘即趕到殯儀館，依照標準程序再對遺體進行檢測，同樣肢體僵硬，沒有呼吸、脈博、心壓，確認死亡無誤，是否有其他因素導致遺體抖動或是工作人員錯覺，還要進一步調查。

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