勒殺女友載屍趴趴走 狠男被判10年2月

2019-05-24 10:54

［記者楊政郡／台中報導］32歲莊男因同居李女罹患重鬱症、情緒不穩，去年兩人投宿某汽車旅館，李女無故對早餐不滿，莊一時情緒失控，以徒手及大毛巾勒斃李女，載著李女屍體上街買農藥、木炭及火盆，想自殺卻沒勇氣，吃下李女精神科的處方用藥，在國道6號撞及護欄而爆胎，他從匝道口高架橋處往下跳受傷，經民眾報警才發現車內李女屍體，台中地院依殺人罪判10年2月。

判決書指出，莊男與李女是同居男女朋友，去年4月起因李女重鬱症、情緒不穩定，經常與網友外出及花費無度，電話費每月1萬多，遊戲點數1天就花1萬多，兩人吃飯1天又是1千多，再多錢都受不了，兩人常發生爭執。

同年7月18日莊戴李女入住某汽車旅館，19日清晨李女不滿旅館提供的早餐，無理取鬧，讓平常照顧他的莊男情緒失控，徒手勒頸數分鐘還未斷氣，又從浴室拿來大浴巾交叉纏繞，致李女窒息死亡。

莊男將屍體放副駕駛座，離開汽車旅館，到霧峰區購買農藥、木炭及火盆等後，載著李女屍體四處閒逛，但沒有勇氣自殺。

因車內溫度很高，當天下午2時許，莊再投宿汽車旅館，怕屍臭外傳，將冷氣設定最冷、最大，但這也不是辦法，晚間7時許再度載著屍體離開汽旅。一路忐忑不安、猶豫不決，後來開上國道3號轉國道6號，一度下匝道口停車休息，內心還是想隨李女一起走，吞服李女生前看精神科處方藥，想一把吃下去死了就算。

不料20日上午10時醒來還沒死，莊再度把車開上國道，但因精神不濟，於國道6號西向29公里擦撞護欄爆胎破損，莊棄車後從匝道口的高架橋往下跳而受傷，經民眾發現報案，國道警察施救後才發現車內有腐敗臭味，發現李女屍體。

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