超萌「安熊」上任兩週 比警花還紅！

2019-05-24 08:57

〔記者林嘉東／基隆報導〕「我在派出所看到一隻好大的熊！」蔡姓女學生今天上午到派出所領回遺失的皮包，看到基隆市警二分局信義派出所內，坐著一隻比她還高的巨無霸熊，怯生生問警：「我可以跟熊拍照嗎？」

所長徐紹文笑說，「安熊上任兩個禮拜」，前來洽公、問路或領取遺失物的民眾一看到所內民眾接待區內，坐著頭戴警帽、身穿著反光背心的安熊，無不要求與安熊拍照合影，比所內女警花林佳勳還紅，儼然成為鎮所之寶。

徐紹文指出，派出所勤務繁雜，警察的工作時間長，充滿挑戰，壓力不小；他為了想提振同仁工作士氣，自掏腰包到超市購買「安熊」。

徐說，為了載回「安熊」，他還請太太特別從台中開車北上，幫他載安熊；由於「安熊」身高230公分、體型龐大，好不容易才塞進車內後座，平安的運抵派出所。

徐笑說，每個值完勤務的同仁，看到「安雄」坐在沙發上，迎接他們回來的可愛模樣，無不露出會心一笑，無形中紓解不少工作的壓力。

至於為何要叫安熊？徐指出，警察工作首重平安，他期望同仁出勤要快快樂樂出門，平平安安回家，因此取名為平安熊，小名「安熊」，而且只要有「安熊」在，「一切都安啦！」

此外，徐所長強調，「安熊」到任後，拉進警察與民眾間的不少距離，讓派出所不再給人冷冰、刻板的印象，而如同家人般是可以傾心吐意，為民服務的好所在。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法