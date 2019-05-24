女童虐死案驚人案情！生母表姊1人分飾3角 操縱虐童

2019-05-24 07:57

〔記者王俊忠／台南報導〕轟動一時的台南1歲半女童遭未成年生母「牛奶媽」、生母的薛姓表姊、表姊夫及李姓男友人集體虐死案，爆出離譜案情。涉案牛奶媽的表姊薛女，在網路臉書與line假冒1名女子「李芸熙」與1名男子「小宇」帳號，分別以李芸熙及小宇兩人虛擬身分，與開計程車的友人李男及自己表妹（女童生母）網交，還以李芸熙身分在群組說「女童卡到嬰靈、要打，不能讓女童睡、不給食物吃」。

薛女於去年先假冒「李芸熙」虛擬帳號、向友人李男說「要介紹李芸熙跟他認識、作他女友」。李男表示，與芸熙網交後，芸熙不久向他告白，兩人就成了男女朋友，但自始至終他不曾見過芸熙本人真面目。

薛女利用「李芸熙」身分前後向李男借了320萬元，薛女也以自己名義向李男借約30萬元。李男說是把房子拿去貸款，才有錢借芸熙及薛女。

薛女並以「李芸熙」身分在群組上對表妹（女童生母）、丈夫何男、友人李男編說詞稱，女童卡到嬰靈、要打，不能讓女童睡覺、不能給食物吃。以此操弄表妹、丈夫與李男毆打、凌虐女童。

此外，薛女還以假冒的男子「小宇」帳號對女童生母說，要介紹小宇跟她認識、當她男朋友。薛女說，會這麼做，是希望表妹（女童生母）離婚後能有全新的生活、不再到處趴趴走。

對於為何會有假冒他人帳號使用的作法，薛女解釋，她從小沒有什麼朋友，這麼做能讓自己覺得有朋友、在交朋友。

至於薛女與丈夫、李男及女童生母（未成年）在今年1月15日案發後分別被收押在台南看守所與少年觀護所收容（女童生母），據台南地院了解，這4人從1月15日被收押、收容後，表現大致正常，沒有特殊狀況。

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