「搶黃燈」雖不違規 檢：撞到人仍需負民、刑事責任

2019-05-23 23:44

〔記者吳政峰／台北報導〕一名花蓮男子開車日前搶黃燈，撞死闖紅燈穿越斑馬線的孩童，引發誰該負責的爭議，對此，苗栗地檢署檢察官劉哲嘉解釋，「搶黃燈」確實不受行政處罰，但撞死或撞傷他人，仍可能涉犯「疏於注意車前狀況」的過失，而負起相關的刑事與民事責任。

劉哲嘉指出，「綠燈行，紅燈停」是交通規則中對於駕駛人路權畫分最基本的ABC，至於介於綠燈與紅燈之間的「黃燈」，其定義根據《道路交通標誌標線號誌設置規則》第206條第4款規定：「圓形黃燈用以警告車輛駕駛人及行人，表示紅色燈號即將顯示，屆時將失去通行路權」。

也就是說，當黃燈顯示時，就是在警示駕駛人路權即將消失，則在這個路權行將消失的時點上，駕駛人究竟是要盡速通口？抑或是是停等下個綠燈亮起後再行通過？在交通規則上並無明文的規範，而是委由駕駛人依當下行車的狀況，以最安全的方式行進。

所以，關於駕駛人「搶黃燈」的行為，交通規則既然委由駕駛人判斷當下的行進方式，自然不會有違規的問題，所以在行政罰上「搶黃燈」的行為確實是不予處罰。

不過，行政罰上無違規的行為，劉哲嘉表示，「並不代表在民、刑事法律上一定會是無責任」，曾有學者舉例：沒事拿著球棒在路上亂揮並不會被開罰單，可是若是亂揮時不小心揮到人，依然有民、刑事責任，所以駕駛人「搶黃燈」當下，雖然擁有一個行將消逝的路權，但根據《道路交通安全規則》第94條第3項規定：「汽車行駛時，駕駛人應注意車前狀況，並隨時採取必要之安全措施」。

所謂的「隨時注意車前狀況」，劉哲嘉說，實務上判決見解是認為：「駕駛人就其注意力所及之情況下，對於車前已存在或可能存在事物應予注意，以便採取適當之反應措施而言，所以駕駛人注意車前狀況，應建立在行車當時之時間、空間之一切狀況下進行綜合判斷」。

劉哲嘉解釋，這表示當駕駛人「搶黃燈」號誌通過路口時，仍負有「隨時注意車前狀況」義務，且在通過路口時，更因駕駛人明知路權行將消逝，比綠燈通行時更需要來得小心謹慎注意車前狀況，須隨時做好應變煞停或閃避措施，方能避免應變不及而致碰撞。

劉哲嘉透過台灣司法人權進步協會呼籲，駕駛人在交岔路口見黃燈號誌亮起時，不能一概的認為還擁有殘存的路權，不顧一切奮力向前衝刺，因為此時在法律的評價上，等同要求駕駛人若決定通過路口，必須確保通過時不會發生危險，甚至一旦碰到了危險，還必須做好應變隨時煞停或閃避措施，來防止他人傷亡結果發生的義務。駕駛人應特別注意這點，以免不幸發生意外後被認定有過失，而同時需負擔民、刑事責任。

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