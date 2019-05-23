5/23 今彩539頭獎開出1注！威力彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2019-05-23 22:31

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月23日）開獎的第108000123期今彩539，頭獎開出1注，由高雄市三民區哈爾濱街284號1樓的萊旺彩券行開出。第108000041期威力彩和第108000123期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第108000041期威力彩中獎號碼「第一區：03、09、23、27、29、30，第二區：01」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共3注中獎，每注可得15萬元；肆獎共34注中獎，每注可得2萬元；伍獎共173注中獎，每注可得4000元；陸獎共1439注中獎，每注可得800元；柒獎共2632注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬3993注中獎，每注可得200元；玖獎共2萬237注中獎，每注可得100元；普獎共3萬1390注中獎，每注可得100元。

第108000041期38樂合彩中獎號碼為「03、09、23、27、29、30」，五合摃龜；四合共2注中獎，每注可得6萬7500元；三合共93注中獎，每注可得5750元；二合共1912注中獎，每注可得750元。

第108000123期雙贏彩中獎號碼為「04、06、07、09、10、12、15、17、18、19、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共6注中獎，每注可得10萬元；參獎共191注中獎，每注可得500元；肆獎共2386注中獎，每注可得100元。

第108000123期今彩539中獎號碼為「15、16、26、30、32」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共158注中獎，每注可得2萬元；參獎共4961注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬6574注中獎，每注可得50元。

第108000123期39樂合彩中獎號碼為「15、16、26、30、32」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共181注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6579注中獎，每注可得1125元。

第108000123期3星彩中獎號碼為「900」，正彩共24注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000123期4星彩中獎號碼為「2256」，正彩共24注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」。

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