終局之戰！3消防員扮復「活」者聯盟 救回心肌梗塞男

2019-05-23 17:20

〔記者湯世名／彰化報導〕復「活」者聯盟！彰化市1名男子因急性心肌梗塞在家倒地昏迷，彰化縣消防局東區分隊員李昱緯、陳佑維與救護義消林正添3人火速趕往現場，發現患者已無心跳、呼吸，立即團隊合作急救，送醫途中恢復自發性呼吸及心跳，目前已恢復穩定，這名病患的「終局之戰」，在家屬、119執勤員與東區分隊復「活」者聯盟的神救援下，於鬼門關前驚險走一遭。

彰化縣消防局指出，日前彰化縣消防局119報案中心接獲民眾報案，懷疑病患疑似OHCA（無意識、無呼吸、無心跳），立即線上教導家屬實施CPR，並派出消防局東區分隊員李昱緯、陳佑維與救護義消林正添3人火速趕往現場。

李昱緯為高級救護技術員，現場評估病患為OHCA，立即急救分工，指示隊友實施CPR，使用自動電擊去顫器（俗稱AED）分析且電擊1次，建立輔助呼吸道，給予1劑強心針，架設自動心肺復甦機。病患在倒地後約30分鐘後，經團隊合作急救下，於送醫途中恢復自發性呼吸及心跳，到院後檢查發現心臟3條血管全堵住，經緊急手術打通，恢復清醒病況穩定，目前於一般病房休養觀察。

消防局指出，把握救人的黃金時間，串起「生命之鏈」，儘早求救、儘早CPR、儘早電擊、儘早高級心臟救命術、整合性復甦照護等5個環節，是病患急救成功的重要原因。這位病患的終局之戰，在家屬、119執勤員與東區分隊復「活」者聯盟的神救援下，於鬼門關前驚險走一遭，高品質的急救也讓醫護人員印象深刻，給予高度肯定。

消防局呼籲，若目擊有人倒下時別遲疑，先確認他（她）是否需要幫忙並撥打119，告知正確地址後，別急著掛電話，冷靜地聽從119指示，把握黃金搶救時間，您的出手是關鍵，將有機會救人一命，守護一個家庭。

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