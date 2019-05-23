不滿前女友另結新歡 男臉書PO罵「龜兒子」遭判刑

2019-05-23 16:30

〔記者林嘉東／基隆報導〕鄭姓男子不甘許姓女友分手後，另與陳姓男子交往，3個月內接連在臉書留言板罵陳與許女，還貼出2人的照片。基隆地院審結依公然侮辱罪與加重誹謗罪各判處拘役50天及2月徒刑，合計得易科11萬元罰金。

判決指出，鄭男與許女分手後，鄭發現她與陳交往，心生嫌隙，去年10月間在臉書塗鴉牆上指名道姓PO文，還張貼陳與徐女的照片：「陳OO龜兒子」、「陳OO要來喔不來你就是龜阿子、我等著看你十粒」、「陳OO你是人不是狗。在那犬有用嗎？」

今年1月間，鄭變本加厲，張貼許女的照，毀謗許女：「許OO是詐欺犯。第2次認證雙重認證才有效」、「我是有位檢察官面前講 我跟OO是婊兄、婊弟、、叫那女是婊子」，還張貼陳、許2人的照片。

許、陳提告鄭妨害2人名譽，警方找來查證，鄭也坦承有在臉書PO文。

檢方調查認定鄭接連PO文行徑，分別觸犯公然侮辱與加重誹謗罪，將他起訴。基隆地院日前審結，認為鄭的行徑分別觸犯公然侮辱與加重誹謗罪，各判處拘役50天及2月徒刑，合計得易科11萬元罰金。

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