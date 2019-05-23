桃園移工多 平鎮分局特製多國語言海報

2019-05-23 15:12

［記者許倬勛／桃園報導］桃園市軍民聯合防空萬安42號演習，將於27日星期一下午1點半實施，演習時間共計30分鐘，為讓市內眾多外籍移工在演習時能遵守規定、不致慌亂，桃市平鎮警分局特別製作英、泰、越、印4國語言海報，宣導演習注意事項。

平鎮分局呼籲，5月27日下午1點30分至2點將舉行萬安42號演習，請民眾於演習當日警報發放後，應立即配合交通疏導管制及進行疏散避難，除行駛中之台鐵列車、高速公路車輛外（准下不准上），所有行駛於市區車輛均應立即停靠道路兩側，乘客並應下車避難。

另請民眾、商家及全天候開放之機關應立即緊閉門窗、關閉水電瓦斯、熄滅燈火及立即進入防空避難處所避難。若在演習期間，經勸導後仍不配合指揮疏散避難者，違反《民防法》第21條規定，將視違規情節輕重，依同法第25條規定處以3萬元以上、15萬元以下罰鍰，籲請民眾於演習時務必配合警方及協勤民力指揮疏散避難。

警方也擔心在臺工作的外籍移工，因語言隔閡不清楚萬安演習的重要性，到時觸法開罰，平鎮警分局外事警察於23日上午，至轄內各工廠及移工聚集場所，分送宣導印有英、泰、越、印等4國外語海報，宣導演習注意事項，並且要求雇主協助移工疏散、避難，避免觸法。

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