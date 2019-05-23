兒少法新制讓警察可配合社政單位破門救出受虐兒童

2019-05-23 14:04

〔記者黃敦硯／台北報導〕以往警察與社工處理兒少受虐案件，常發生合理懷疑孩子處於受虐高風險狀況，卻遭家長拒絕查訪，不得其門而入的狀況，立法院特別修正通過兒童及少年福利與權益保障法修法增訂第70條之1，提供警察可配合社工破門探視的法源，警政署今天特別宣導這項兒少新制，提醒全國警察同仁一同主動保護兒少安全，協尋行方不明兒少下落。

每當發生兒虐事件總令人痛心不捨，警政署為保護兒少，並因應立法院本會期修正通過的兒少新制，於今天舉辦「強化婦幼安全被害預防及偵查工作研討會」，並宣布警政署YouTube「婦幼抱抱（NPA care U）」頻道正式開播，以全方位守護兒少。

警政署長陳家欽表示，政府的「積極作為」與「強制介入」是兒少保護工作的必然趨勢。他指出，106年間，某婦幼警察隊查緝到一名年輕的女詐欺通緝犯，警方想說服她交待2歲長子的下落，但女子閃爍其詞，並表示孩子未與她同住，使訪視工作陷入困境，幸好解送地檢署後，在檢察官勸說下，女子同意帶社工及員警返家找到幼童，迅速將骨瘦如柴的孩子送醫治療、安置。

陳家欽說，這個案例所面對的困境，都在兒少新制實施後獲得解決，如果社工訪視、調查或處遇遭拒絕，合理懷疑兒少有危險之虞，社工可請求警察協助破門進入屋內探視，以即時保護兒少安全。

警政署主任秘書鍾國文強調，警政署成立「婦幼抱抱」宣導平台，目的在整合全國各縣市婦幼安全宣導資源，運用直播技術，將宣導影片中人身安全被害預防的巧思創意行銷推廣出去，未來並將結合有獎徵答及宣導徵文創意比賽等方式，提升民眾的參與度，亦將規劃邀請專家學者就特定婦幼保護議題進行專訪直播，並與民眾進行線上互動。

警政署防治組並針對兒童自我保護，設計了防身三招-老鷹抓小雞、溜滑梯及蹺蹺板，在現場實際表演，提升兒少自我防衛能力。

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