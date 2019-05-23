「水蜜桃」藏溫柔陷阱 剝皮酒店再現八條通

2019-05-23 14:09

〔記者劉慶侯／台北報導〕藏身在台北市林森北路八條通的「水蜜桃卡拉OK」，涉嫌長期以「假戀愛、真詐財」方式經營剝皮酒店。台北市刑警大隊偵一隊經蒐證，逮捕李姓負責人等共2男9女。警方初步調查，李嫌等人近年來至少詐財3千多萬元以上，目前查出有13名被害人，大部分都是具有一定經濟能力的男士。全案現由警方擴大偵辦中。

北市刑大偵一隊是年前接獲被害人報案，指稱數月前接獲不詳女子來電，表示雙方曾在街頭填寫問卷調查時認識，隨後對方便開始裝熟，密集電話噓寒問暖，假意培養感情，待他卸除心防，取得信任後，對方旋即以「在一起」為前提下與交往，更進一步發生關係。

但接著才是詐騙錢財的悲情戲碼開始上演，爾後對方陸續以「家人打架需賠償」、「欠經紀公司錢」、「媽媽手術需醫藥費」、「考證照」等理由，向被害人索款等情，動輒數萬元到數十萬元不等。

北市刑大偵一隊會同中山、士林分局成立專案小組深入追查，由46歲李姓主嫌經營的「水蜜桃卡拉OK」，曾是剝皮酒店的幹部，後店方被警方清剿後，便自組詐欺集團，在林森北路133巷內重起爐灶，同時另在中國建立call客機房，專挑事業有成、生活單純乏味的年長男子行騙。

警方調查，李嫌等人先指示call客秘書以過濾後的名單作基礎，打電話給各男士，以裝熟、密集電話噓寒問暖、假意培養感情，待卸除被害人心防後，接著派出在台女車手冒充電話中女子與被害人見面吃飯聊天，甚至上床發生性行為以博取被害人信任，再以各種藉口騙取被害人交付財物。

專案小組昨日全面進行收網，在大台北地區查緝李嫌、負責控台的葉女、會計吳女、把風張姓男子及提款車手陳姓、何姓、林姓、洪姓、余姓、簡姓等女子共計11嫌到案，現場起獲行動電話、帳冊、改造高壓空氣長槍等贓證物。全案警訊後依涉嫌組織犯罪、詐欺等罪嫌，移送台北地檢署偵辦，並繼續擴大查處幕後不法集團成員。

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