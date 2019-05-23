植牙種歪弄壞老婦好牙 牙醫判賠31萬餘元

2019-05-23 13:52

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名78歲李姓婦人到某牙醫診所植牙，李婦付了5萬元訂金，種了3顆植體後卻感覺接近鼻子處會觸痛，後來改到國軍總醫院就診才知其中1顆植體種歪，致左上顎犬齒牙髓壞死與牙根斷裂，只好開刀移除植體等手術，李婦為此向植牙的涂姓牙醫提告求償，高雄地院一審判應賠李婦醫療費、精神補償金共31萬餘元。可上訴。

判決指出，78歲李婦2016年4月間至涂姓牙醫的診所接受植牙手術，費用合計15萬元（植牙3顆，每顆5萬元），李婦付定金5萬元；涂男幫她植入3顆人工牙根，李婦反映牙齦靠近鼻子部分時感覺觸痛，涂卻稱正常現象，同年11月間李婦回診作牙模，涂才告知其中一顆植牙失敗，先做其餘2顆，並為李女施打2根金屬釘牙樁，但其中一根植入歪斜，致李婦牙齒無法正常咬合，涂男為取模而將植歪牙樁旁邊之一 顆好牙磨除部分，但李婦牙齦疼痛情形更加劇烈，並有發炎、腫脹之情形，經多次回診處理均未改善。

李女為此在同年12月間前往國軍高雄總醫院牙科就診，由X光照片得知涂姓牙醫將其中1顆植體種歪，致她左上顎犬齒牙髓壞死與牙根斷裂，另一鄰接植體周圍齒槽骨缺損的傷害；李婦為此在2017年3月於國軍總醫院牙科建議下，進行植體移除及齒槽脊補骨手術。

李婦出院後怒告涂姓牙醫，並求償要求返還植牙訂金及賠償手術醫療費、住院費與精神補償金等共58萬5千多元。

法院審理時，涂姓牙醫僅同意返還訂金5萬元，並要求已做好的2顆植牙可抵銷10萬元，但他也聲請長庚醫院鑑定。

因長庚的鑑定報告，認定李婦「左上犬齒及人工牙根周圍齒槽缺損與涂姓牙醫所實施植牙醫療行為有關」，高雄地院因此判涂男敗訴，但僅判涂姓牙醫應賠償李婦31萬餘元。全案可上訴。

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