4越南人輪流性侵酒醉台女 法院給3狼緩刑原因是...

2019-05-23 13:39

〔記者王定傳／新北報導〕20多歲台灣女子小美（化名）在夜店喝醉，遭2名越南籍男子帶回租屋處輪流性侵，另名越南籍男子返家後也趁她意識不清之際性侵、甚至在她清醒後仍強行指侵，不僅如此，小美還遭第4名越南男子強吻；新北地院合議庭以其中3男與小美和解等原因，輕判3人6個月至1年8月不等徒刑，均緩刑，否認犯行的越南男子，依乘機性交及強制性交罪判刑4年。

檢警調查，28歲越南藉男子阮英群（NGUYEN ANH QUYET）、25歲阮海英（NGUYEN HAI ANH）、24歲張康定（TROUNG KHANG DINH）及24歲阮光甲（NGUYEN QUANG GIAP）是朋友關係，其中，阮英群、阮海英及張康定同住在新北市土城區。

去年11月15日凌晨，阮英群等人相約到台北市信義區某夜店喝酒，凌晨3時許，阮英群、阮海英見小美醉倒竟把她扛上計程車後，輪流撫摸她胸部、下體等部位，阮英群還親吻被害者嘴唇，待抵達租屋處後，2人還輪流性侵意識不清的被害者。

阮光甲、張康定稍晚搭車回到住處，阮光甲見被害者赤裸躺臥在床、酒醉不省，竟加入性侵，直到早上6時許，小美清醒後，撥打電話給朋友求助，阮光甲竟無視小美抵抗拒絕：「不要弄我、走開、不要摸我」等強行指侵。

早上7、8點，小美拿著衣物及手機進入廁所著衣，張康定竟趁她開廁所門準備離開之際，以身體壓制、阻止她離開，強吻嘴唇，警方獲報後前往救援。

審理時，阮海英、阮英群、張康定坦承犯行，阮光甲否認犯行；合議庭依小美所述、證人證詞、同案被告說法、酒店及計程車錄影畫面等判定阮光甲所述不可採，依乘機猥褻及強制性交2罪，判刑4年。

至於阮海英、阮英群、張康定3人，合議庭認為阮海英、阮英群觸犯乘機性交，張康定則是強制猥褻罪，審酌3人事後坦承犯行，並達成和解、犯後態度良好，被害者亦表示願意寬免，依刑法第59條減刑，輕判張康定6月徒刑、阮海英及阮英群則各1年8月徒刑，均緩刑，但4人在執行完畢或赦免後均驅逐出境；可上訴。

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