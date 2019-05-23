逛廟口夜市竟遭撩裙襲臀 妙齡女大喊有變態 當場逮惡狼

2019-05-23 13:38

〔記者吳昇儒／基隆報導〕37歲王姓男子曾因性騷擾被判刑有期徒刑5個月，卻不思悔改，今年農曆新年在廟口夜市見到身材曼妙的女子芬芬（化名），穿著短裙走在人群中，起了色心，竟將手伸進她裙內襲臀。芬芬大喊：「變態有人摸我屁股」，同行友人追了20公尺，制伏王男，將他送到警局。基隆地檢署近日偵結，認定王男涉案性騷擾防治法，將他起訴。

芬芬向檢警表示，當天是姊姊與其友人一同到基隆廟口夜市遊玩，準備走到愛三路時，人潮擁擠，行經奠濟宮門口，突然覺得有人將手伸進群內，在摸自己的屁股，立刻回頭看，就見王男隔著友人將手伸在自己群內，立刻大叫， 嚇得王男拔腿逃跑。姊姊的朋友馬上追上去，在知名的滷肉飯店前，抓到王男，並報警處理。

警方到場將王男帶回派出所，調閱監視器畫面發現，王男本來已經往愛四路方向走，與芬芬擦身而過時，突然回頭折返，一路尾隨，走到螃蟹羹店家前，肩膀突然低了一下，隨後就見芬芬大喊。

王男則向檢警否認犯行，堅稱自己是無辜的，會碰到芬芬是人太多，根本沒有將手伸進她的裙底。

檢察官調查後認為，芬芬目擊王男襲臀，被發現時還逃跑，監視器畫面也拍到他刻意折返靠近芬芬，還有疑似伸手的動作，依法將他起訴。

據悉，王男於6年前就曾因犯案被判刑，5月徒刑，易科15萬元罰金，他專鎖定「熱褲長腿妹」，尾隨趁機碰撞對方肩膀，或趁迎面擦身時，快速偷摸美眉大腿內側，當時至少有3女受害，沒想到這次卻又鎖定短裙辣妹下手，且直接襲臀，手法更加惡劣。

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