騎車戴耳機聽音樂超HAPPY 肇逃被送辦很BLUE

2019-05-23 13:01

〔記者許國楨／台中報導〕台中市王姓男子騎車臨時打方向燈還即興式變換車道，導致後方騎士閃避不及碰撞王男機車擋泥板後重心不穩連人帶車摔倒受傷，機車則因持續滑行瞬間在路上磨刮出一道駭人火花，未料王男僅轉頭看一眼即離開，警方揪出王男依肇逃等罪嫌送辦，王男沮喪說，當時戴耳機聽樂超HAPPY才未注意，沒想到事情這麼嚴重，心情很BLUE（意指鬱卒）。

警方表示，23歲王男當晚騎車行經北屯區太原路時，因臨時打方向燈隨後馬上變換車道，導致後方騎車的40歲張姓男子反應不及，碰撞王車擋泥板後重心不穩倒地，機車向前滑行磨地冒出火花，張也全身擦傷，未料王肇事後未留於現場救護或協助就醫，只回頭看一眼隨即騎車離開。

第五分局交通分隊獲報處理，經過濾路口監視器鎖定王男機車，進一步以車追人通知王男到案，王男警訊中辯稱，變換車道前有依規定打方向燈，確定無車時才變換車道，因當時戴耳機聽音樂，所以不知道有車禍發生，僅感覺後輪有震動一下。

但監視器影像顯示，王男在事故後有回頭狀況及機車擋泥版有明顯擦撞痕跡，成為不可逆的證據，警方表示，王男因突發式的變換車道沒預留時間給其他駕駛人研判前方車輛下一個行進方向，且行車中使用耳機將外界聲音阻絕於外，讓自己暴露於不確定風險中，根本是三寶自殺行為，訊後依過失傷害及肇事逃逸罪嫌函送法辦。

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