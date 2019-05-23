高雄保養廠凌晨大火 多輛待修進口轎車付之一炬

2019-05-23 11:55

〔記者蘇福男／高雄報導〕國道1號岡山交流道下的高雄燕巢區安招路汽車保養廠，今天凌晨4點發生火警，由於火災現場聚集10多間由鐵皮搭建的保養廠、輪胎行和管件工廠，火勢一發不可收拾，所幸無人員傷亡，但保養廠內多輛待修的外國進口轎車付之一炬，業者損失慘重。

高市消防局是在4點1分接獲通報，由於火災現場為一整排鐵皮搭建的汽車保養廠，廠內堆置大批輪胎、機油和汽車零件，共出動岡山、楠梓、橋頭、燕巢、梓官、大社、右昌、新莊、仁武、路竹等消防分隊27車、70人趕往搶救，5點3分控制火勢，5點21分火勢撲滅，無人員受傷受困。

消防人員事後調查，這場火警共波及3間大車定位、汽車保養廠和管件工廠，燃燒面積約150平方公尺，其中，保養廠內停放多輛待修的外國進口轎車，全部付之一炬，業者損失慘重，起火原因火調人員調查中。

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