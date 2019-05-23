剛產子、老公失業、前妻來討撫養費 她怒開罵反挨告恐嚇

2019-05-23 11:46

［記者楊政郡／台中報導］丁婦的老公鄧男失業兩年多，她又剛生一子，經濟越逼越緊，但鄧男前妻（邱婦）及小孩，又一直來向他索取撫養費，丁婦甚是不滿，兩度恐嚇邱婦「要殺了你」、「跟你同歸於盡」、「讓你的孩子沒有媽媽」等語，分別被判處拘役30日、50日，易科罰金需3萬、5萬，兩案又均有民事賠償請求（審理中），真是屋漏偏逢連夜雨！

判決書指出，丁婦與鄧男是現任夫妻，邱婦是鄧男前妻，兩人育有1未成年兒子，丁婦不滿邱婦一直來索取兒子撫養費，去年4月傳送內容「…還有你記住我跟你槓上了、這輩子都會找你麻煩！只要你找我老公要錢，我就會找你麻煩。你等著我做完月你就會好好修理你」等恐嚇簡訊給邱婦，此部分已判拘役30日確定。

但邱婦繼續來要兒子撫養費，2018年6月丁婦以老公手機傳簡訊給邱婦，內容為「你又找我老公幹麻、你有本事就找我啊、我知道你家、我會去拜訪你」，同日下午得知老公又給錢了，以LINE語音通話致電邱婦恫嚇稱：「要殺了你」、「跟你同歸於盡」、「讓你的孩子沒有媽媽」等語，以此加害生命、身體之事，恐嚇邱婦。

丁婦辯稱，邱婦打電話來要小孩生活費，老公失業2年，還是給她錢，當時伊剛生完小孩，確實很想去死，邱婦竟說要死是伊的事，還是要給她錢，說她跟小孩沒錢活不下去，她才說既然沒有賺錢能力，就一起去死一死，她是說要同歸於盡，沒有說要殺了邱婦。

邱婦說被告知道她家住哪裡，她一個人帶一個小孩，很怕被告會對她和小孩不利，被告已恐嚇過一次，她很害怕，丁婦還說「我知道你家地址，我也知道你兒子讀的學校，我會殺了你，讓你兒子沒有媽媽，看誰照顧你兒子，且我比你年輕，我敢這麼做」等等。

丁婦兩度恐嚇犯行，分別判處拘役30、50日，且兩案均有附帶民事賠償，目前還在審理中，經濟已經很拮据了，還要面對這些罰金及賠償。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法