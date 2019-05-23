喝到鏘了！醉男停車場「吐後不理」害7旬老翁誤踩慘摔腦震盪

2019-05-23 12:21

［記者張議晨／宜蘭報導］誰說只有採到香蕉會滑倒?宜蘭縣蘇澳鎮吳姓男子，去年酒後在友人住家地下室嘔吐，但留下的一灘穢物，卻害得另名許姓老翁滑倒，不僅全身滿是穢物，還有輕微腦震盪，許翁不滿吳男「吐後不理」提告，宜蘭地院合議庭審理時，3名法官諭勸兩人以4萬元和解，讓這段「罕見」意外圓滿收場。

21歲的吳姓男子，去年1月7日清晨喝完酒後，在蘇澳鎮某社區大樓巧遇黎姓友人，喝得爛醉的吳男一見黎男，隨即開口要借黎家中廁所，但黎見吳隨時有嘔吐可能，以「管理室有廁所可以借」為由，當場回絕吳男。

借廁所遭拒的吳男，只能獨自攙扶樓梯欄杆往社區1樓走去，清晨4點40分，吳走到大樓地下室後，突然止不住吐意，於大樓16號停車位前吐了滿地，直到精神稍微清醒後，才緩步離開該棟大樓。

當天上午10點，70歲的許姓老翁駕車返家，一下車卻不小心踩到吳男留下穢物，許翁整個人往後跌到，不僅全身沾滿惡臭嘔吐物，就醫檢查還發現有輕微腦震盪。

許翁氣得報警，經警方調閱監視器還原，才發現整起意外是吳男所為，許不滿吳男吐完不清害他跌倒，憤而提告。檢方勘驗當天監視器畫面，及大樓保全、黎男等證詞，認為吳男行為已構成過失傷害，將他起訴。

宜蘭地院合議庭審理時，以許翁年逾70歲，滑倒僅受輕傷是不幸中的大幸，從中勸和吳男與老翁，最後雙方同意，以4萬元和解，讓這場意外圓滿收場。

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