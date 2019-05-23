怪癖慣竊偷內衣 連76歲阿婆內衣也不放過…

2019-05-23 10:28

〔記者黃建華／高雄報導〕上個月偷女性內衣褲遭五福二路派出所逮獲的盧姓竊嫌，昨又形跡可疑騎著腳踏車逛大街，巧遇先前逮捕他的女警盤查，盧嫌心虛，主動供出他又在前鎮區偷女性內衣褲，警方循線找到被害人，竟是76歲的阿婆，將盧嫌再次依竊盜罪嫌送辦。

新興分局五福二所警員張庭榕、李冠霖昨（22）日巡邏時，發現上月3日涉嫌偷女性內衣被逮的盧姓男子（41歲）騎著腳踏車閒晃，腳踏車上又載著大包小包的，引起警方注意。

警方上前詢問盧嫌最近生活狀況如何?盧嫌吱吱嗚嗚不敢開口，警方認為盧嫌舉止有異，持續追問下，盧嫌才向警方坦承最近又在前鎮區竊取了兩件紫色女性內衣（價值約新台幣1500元），警員張庭榕聽了，忍不住斥責盧嫌:「你上次才答應我不會再犯了，怎麼現在又去亂拿呢!?」

盧嫌向警方坦承無法抗拒女性的內在美，才會又竊取女性內衣來「欣賞」，警方根據盧嫌供認竊取內衣的地點，前往前鎮區找到內衣遭竊的林姓阿婆（76歲），並將盧嫌所偷的內衣褲還給被害人。

林姓阿婆向警方表示，自己認為貼身衣物遭竊，不好意思而沒報案，警方製作被害人筆錄時也向被害人提醒，若真的有需要警方協助，務必至派出所或是撥打110報案電話，全案訊後將盧嫌依竊盜罪嫌移送法辦。

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