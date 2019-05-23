兩光詐騙團！兩跨境詐團行騙4個多月 一毛錢都沒騙到

2019-05-23 10:39

［記者楊政郡／台中報導］跨境詐欺也有兩光團！去年底檢警在台中市沙鹿區、太平區，同時搜索兩個詐騙機房，他們是台籍人士結合越籍人士，執行對越南國內民眾詐騙，兩團運作4至5個月，但都未發現越南國內民眾上當受騙，中檢依電信詐欺未遂及組織犯罪條例等訴3台男、16名越籍男子。

起訴書指出，蕭男在2018年8月間起，在太平區育誠街設立詐騙機房，透過參與的逃逸越南移工，安排、招攬越籍人士加入，以電話向不特定越南國內民眾誆稱，有包裹未提領需提供詳細個人資料（第一線），再威嚇包裹內有危險物品（第二線），如果想自清就必須配合匯款（第三線），同年12月26日被檢警搜索查獲。

另綽號「黑哥」之人出資40萬，在同年9月於沙鹿區保成路成立詐騙機房，方男負責組團及架設工作，方又招攬鍾男、及多名越南籍人士參與，同年12月26日被檢警一併搜查，也未發現有越南國內民眾匯款紀錄。

據了解，兩團均沒有關連，都是台籍涉案人當主持人，吸收逃逸越南移工，再透過移工安排越南籍人士，以觀光名義來台，他們發現越南是電信詐騙處女地，都想海撈一筆，不過從查獲的資料顯示，未發現有被害人匯款，而根據兩團所掌控被害人資料（200餘人），透過越南公安局進行了解，但至今也都沒有被害人資料回應，得款為零。

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