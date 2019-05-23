徐乃麟女密友詐200萬元支票還賭債 被判11個月

2019-05-23 09:55

〔記者張文川／台北報導〕藝人「乃哥」徐乃麟的內湖豪宅4年前爆發淪成賭窟還傳出詐賭疑雲，當年豪宅承租人楊圓圓（本名楊強蓉）日前爆料指出徐乃麟對於賭場全程知情，還是第一個下場打牌的，她只是租屋人頭，再次掀波，徐對此揚言提告；在詐賭案爆發前的「借票風波」，楊圓圓與徐的密友董子綺，被控向楊的熊姓閨蜜商借200萬元支票卻不還，台北地院今依詐欺取財罪，判董子綺11月有期徒刑不得易科罰金，楊圓圓6月可易科罰金。可上訴。

北檢起訴時指出，2015年10月，董子綺因積欠190餘萬元賭債，遂向楊圓圓調借200萬元支票，楊圓圓找上有30年交情的熊姓女性好友借支票，支票卻一去不回頭，雖未被軋入，但下落至今不明，熊女控告楊、董2女詐欺取財。

北檢調查後認定，楊女以合作投資生意為由，向熊女借支票，未明講是要借給董女週轉賭債，而曾與2人共餐的董女，在席間也消極不解釋實情，檢方認定2女施用詐術詐取財物，提起公訴。台北地院審理後，今天宣判。

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