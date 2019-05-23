先別暴動！台中爆乳嶺東校花「吃我下麵」…假訊息啦！

2019-05-23 08:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕近期網路流傳一則爆乳正妹「吃我下麵」的訊息，指一家名叫「吃我下麵」的麵店內，有一位長髮甜美的正妹，穿著清涼衣服，展現美好身材煮麵，此訊息還強調，「做生意，招牌名字很重要」，此麵店位於台中市南屯區嶺東路1號，這位爆乳正妹可能是嶺東科技大學的校花，要趕緊去朝聖，不過，記者實際走訪，卻無此麵店，附近一家麵攤老闆娘說，她也收到相同訊息，但她在此賣麵多年，不曾見到這家麵攤，也不曾見到這位正妹，此訊息是假的。

這項訊息於本月上旬開始透過LINE等管道流傳，內容是一家紅色燈光招牌的麵店，名為「吃我下麵」，一位長髮正妹正煮麵，或端麵給客人，長髮正妹穿著清涼，姣好身材展露無疑，許多網友急著想去朝聖，並有人加註說，這位年輕爆乳正妹可能是嶺東校花，店址是台中市南屯區嶺東路1號。

記者實際走訪，上述地址是嶺東科技大學的地址，該學校對面麵攤的蕭姓老闆娘說，她與同學有一個LINE群組，同學之間也於群組內轉前上述訊息，她卻很納悶，因為，她在嶺東科大對面賣麵多年，從未見過此麵攤，也從未見過這位正妹，她還問記者，「你是來朝聖嗎？這訊息好像是假的」。

記者搜尋嶺東科大周圍，也找不到這家麵店，不過，台灣確實有一家名為「吃我下麵」的麵店，但不是在台中嶺東科大周圍，而是台北市大安區一家牛肉麵店，正確店名也非「吃我下麵」，而是「姑媽咪」牛肉麵專賣店。

至於爆乳正妹，記者搜尋網路，她並非嶺東校花，而是泰國曼谷餐廳「TungpingNoodl」的老闆娘，她被網友譽為「麵條西施」，至於台灣流傳的嶺東正妹「吃我下麵」訊息，則是一則拼湊照片並捏造的假訊息。

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