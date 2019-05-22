5/22 雙贏彩頭獎開出1注！ 1500萬獎落中和

2019-05-22 22:14

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月22日）開獎的第108000122期雙贏彩頭獎開出1注，可獨得1500萬元，由新北市中和區景新街410巷27號1樓的「好運連連彩券行」開出；第108000122期今彩539，頭獎摃龜。

第108000122期雙贏彩中獎號碼為「01、02、03、06、08、10、12、14、17、20、21、23」，頭獎開出1注，可獨得1500萬元；貳獎共17注中獎，每注可得10萬元；參獎共320注中獎，每注可得500元；肆獎共3169注中獎，每注可得100元。

第108000122期今彩539中獎號碼為「01、25、31、34、37」，頭獎摃龜；貳獎共141注中獎，每注可得2萬元；參獎共5221注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬9698注中獎，每注可得50元。

第108000122期39樂合彩中獎號碼為「01、25、31、34、37」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共141注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5580注中獎，每注可得1125元。

第108000122期3星彩中獎號碼為「577」，正彩共49注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000122期4星彩中獎號碼為「2645」，正彩共31注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法