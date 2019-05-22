捷運環狀線工地旁失火 雲梯車升梯、衝火場救出4人

2019-05-22 18:28

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋一處汽車隔熱紙公司今天下午竄出火勢，火煙上竄波及樓上住戶，消防人車到場，住戶逃生時受阻住宅前陽台廣告帆布，受困屋內、頂樓待救，新北市消防局第一大隊部迅速指揮升起雲梯車、派出滅火小組，分別在頂樓5樓、2樓救下4人，都因吸入濃煙預防性送醫，消防初判為堆放易燃的塑膠隔熱紙地下室倉庫起火，不排除遺留火種或電氣因素失火。

新北市消防局今天下午5時許獲報，板橋民生路三段一處公寓失火，現場為4樓公寓，1樓與地下室冒出黑煙，一度傳出人命受困，加上起火建築上方就是捷運環狀線高架橋，消防局出動第一、第二大隊、海山中隊與9個分隊趕往灌救，消防人車到場時，發現因隔熱紙公司在建築正面覆蓋廣告帆布，導致人員無法從正面逃生，4名住戶分別逃到頂樓5樓及躲在2樓待救。

第一大隊長陳志瑋見狀，調度雲梯車升梯，救援受困頂樓民眾，同時派出滅火小組，在水線防護下，衝入2樓，陸續救出2對男女，意識清醒，因吸入濃煙分送2間醫院救治；消防單位20分鐘內撲滅火勢，勘查發現地下室失火，燃燒面積約30平方公尺。

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