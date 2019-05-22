同居4年新娘不是她！ 知名設計師陶繼綱瞞婚判賠40萬

2019-05-22 21:42

〔記者張文川／台北報導〕楊姓女子6年前與知名室內設計師陶繼綱交往、同居，期間墮胎2次，後來才知陶繼綱劈腿、3年前已與劉姓女子結婚生小孩，楊姓女子為此仰藥輕生，獲救後提告，求償100萬元；陶繼綱拒賠，主張交往時已為她花了200多萬元；台北地院一審去年10月判陶應賠60萬元，高等法院二審今仍判陶敗訴，但打折判應賠40萬元，全案確定。

楊女去年3月向媒體爆料指出，她20年前讀大學時在餐廳打工，陶繼綱是常客，2人當年曾交往3個月，18年後重逢後再度交往，2014年間在內湖同居；3年後，2017年她發現陶繼綱常無故失聯，逼問之下，陶才承認已結婚生子，她情緒崩潰，隔天吞藥輕生獲救，事後提告求償，去年3月向媒體爆料。

陶繼綱答辯，她與楊女剛交往時，就已言明不會和她結婚，兩人關係只是「貪圖一時歡愉」；且他2016年與劉女結婚，楊女並非不知情，因為他當時與楊女同居，她有很多機會可以看到陶繼綱的身分證等資料，後來2人共同出席聚會時，也有友人揶揄他「怎麼不是帶老婆」，他認為楊女應該自始就知道他結婚的事。

陶繼綱不願意賠償，認為交往期間已為楊女花了200多萬元補習費、保險費等，楊女買車也向他借20萬元。但楊女的律師指出，陶的辯詞只是純臆測，沒有楊女早已知情的證據，不應採信，求償100萬元是她的底線。

台北地院一審認定，陶繼綱隱匿他與劉女結婚的事情，而繼續與楊女交往、同居、發生性關係，甚至讓她懷孕、墮胎，顯不符一般男女交往的最低道德層面要求，讓楊女虛擲青春歲月，精神承受極大痛苦，程度超過一般未婚男女分手，應負賠償責任，判陶應賠60萬元；高院二審今改判40萬元

陶繼綱反控楊女妨害名譽，一、二審都判楊女無罪，去年11月定讞；陶妻劉女另控告楊女妨害家庭，檢方調查後認定楊女不知陶已婚，將她不起訴。

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