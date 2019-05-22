簡東明可做完任期！涉賄選一審當選無效 二審大逆轉

2019-05-22 19:01

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨山地原住民立委簡東明於2016年被指控涉入賄選，台中地檢署提起民事當選無效訴訟，一審判決當選無效，二審於今天判決逆轉，台中高分院認為，檢察官認為簡東明涉入的賄選刑案，高雄高分院於今年4月3日改判無罪，且無證據可證明簡東明與涉入賄選案的妻子戴錦花（曾任國民黨中常委，二審判刑3年4月，上訴三審中）有賄選的犯意聯絡，據此撤銷一審當選無效的判決，改判簡東明勝訴，全案確定。

簡東明被檢方指控涉入賄選案，是在2015年底至2016年1月15日（投票日是16日）之間，簡東明被控透過妻子戴錦花，以「返鄉交通費」、「工作費」等名義，每票1000至2000元向選民賄選；刑事部分，屏東地方法院一審依違反選罷法，判他徒刑5年6月，上訴二審後，高雄高分院改判徒刑4年，他又上訴三審，最高法院發回高雄高分院，更一審認定發放的是工作費，沒有其約賄選之意，改判他無罪。

民事部分，台中地檢署於3年前向台中地院民事法庭，提出當選無效之訴，台中地院一審判決簡東明當選無效，他上訴二審，台中高分院於今天宣判，撤銷一審當選無效，改判簡東明勝訴，至於簡東明妻子戴錦花被控違反選罷法的部分，一審判決無罪，二審改判徒刑3年4月，目前上訴三審最高法院中。

台中高分院民事庭改判簡東明勝訴的主要因素，除了在刑事部分，簡東明於今年4月3日由高雄高分院改判無罪，二審認為檢方提出的證據，無法認定簡東明與其妻戴錦花之間有賄選的犯意聯絡；另外，檢方也沒有查獲拿到「返鄉交通費」的選民名單等證據，簡東明雖提供工作費或津貼給輔選人員，但這是屬於輔選工作的對價性質，輔選人員拿工作費，應屬合情之事，無法認定為賄選，亦無違法，據此撤銷一審當選無效的判決，全案判決確定，不得上訴。

維基百科顯示，簡東明曾代表國民黨參選2008、2012與2016年立委選舉，都獲得當選，不過，他早於2008年立委選舉期間，就曾被檢方指控與時任國民黨中常委的妻子戴錦花賄選，刑事部分，一審判處這對夫妻4年6月與3年6月徒刑，但最終獲判無罪，民事部分也勝訴。

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