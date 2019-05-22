業務欠錢卻向公司討？ 力暘：提告造謠者

2019-05-22 16:45

［記者陳彥廷／屏東報導］力暘太陽能公司位於屏東分處昨天因為業務的私人債務，債主竟夥同9名男子持著要公司還債的字卡上門討債，引發太陽能業界震盪，力暘公司不堪其擾，下午除發出聲明指該「業務盛柏泰」與力暘完全無關，但卻宣稱欠錢，實已重傷公司商譽，將對造謠者提告。

在媒體上自稱力暘公司業務的盛柏泰昨天下午夥同9名男子，赴力暘公司位於東港的屏東分處舉牌抗議，直指公司欠業務佣金，並害他討不到債，事件新聞一出，引發太陽能界震盪，力暘公司整個早上關心的電話接不完。

力暘公司下午發出新聞稿指出，該公司與仲介間均訂有契約，所有應給付仲介之費用亦依約給付。

力暘並強調，「盛柏泰」事後在媒體上以「力暘業務」之名登載，根本是子虛烏有，不但與力暘公司完全無關，也不是他們所聘僱的員工，更不是委任的仲介，且對方所指稱力暘公司未依約給付仲介費等，全屬子虛烏有。

力暘指出，這次事件就是有心人人意圖抹黑並損害公司權益及形象，本公司對於造謠者抹黑、損害其商譽部分，必依法提起相關法律訴訟程序，維護權益。

力暘並公布昨天下午「路人來討債」的會商畫面，力暘強調，實情是業務陳品昌私下借貸並欠了盛柏泰錢，但盛柏泰討債卻是向公司討債，還在媒體上自稱業務，用這種方式討債實在是聞所未聞，令人匪夷索思。

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