搶救OHCA生命大作戰誓師 新北拚全球最佳醫療9％康復率

2019-05-22 14:58

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市近年在緊急救護領域有重大進展，今年康復出院率為8.4%，人數62人，在亞洲地區排名第一，新北市消防局今天特地舉辦「搶救OHCA生命大作戰誓師大會」，全市22支專責救護隊、260名消防救護員同場宣誓，全力維持生命之鍊，除了朝9%的OHCA（到院前失去呼吸心跳）康復出院率為目標，希望與世界醫療最佳城市美國西雅圖並駕齊驅，更展現守護市民安全的決心。

新北市消防局近年來運用科技強化到院前緊急救護服務，推展OHCA（到院前心肺功能停止）康復出院率有成，消防局邀集衛生局、急救責任醫院及醫護人員，推展到院前緊急救護共識，有效介接救護現場、醫師及醫院間即時監測資訊傳遞，讓醫師與醫院端提前接收患者資訊，讓醫師即時線上醫療指導，加速入院後急救程序，全力提升急症存活率。

新北市消防局說，為營造新北市邁向9%高康復出院率的安心城市，新北市積極朝向精進全民CPR宣導、落實線上派遣員CPR指導、全面推動高品質CPR、落實高級心臟救命術、優化醫院處置能力及邀請警察人員納入OHCA急救反應者等六個救護策略，積極串起生命之鍊；新北市的緊急醫療救護雖已超越許多國際先進城市，仍不斷精進。

新北市消防局今天也在誓師大會中，表揚2018年康復出院率最高的急救責任醫院亞東紀念醫院'等醫院、歷年施行旁觀者CPR暨AED的民眾、曾施作旁觀者CPR的員警、派遣員線上指導CPR成功康復出院人數、2018年執行OHCA康復出院人數最多救護技術員及義消救護人員等39名，感謝他們拯救生命於危難的偉大情操。

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