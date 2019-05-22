律師任民代不得執行律師業務 朝野修法有共識

2019-05-22 14:49

〔記者謝君臨／台北報導〕立法院司法及法制委員會今排審「律師法修正草案」，對於增訂「律師擔任中央或地方各級民意代表，不得執行律師職務」，經討論後初步達成共識；不過，有關「不得發給律師證書」的各款情形，及「涉犯貪污等罪經檢方起訴，法務部得停止審查請領律師證」等關鍵條文，則無交集；本案將另訂日期繼續審查。

法務部指出，本次修法的重點有四，包括「杜絕重大犯罪者轉任律師的管道與律師核發證書制度的改革」、「落實司改國是會議決議」、「修正律師入會制度及增訂執業的新形態」，以及「全國律師聯合會組織的改制」。

針對增訂第42條，行政院提案指出，中央或地方各級民意代表的職責，通常具有一定的政治立場，因此，律師擔任民意代表，倘若同時又可執行律師職務，恐因法律的制定或修正案及行使民意代表職權，而與律師職務有利益衝突之虞。不過，律師於擔任民意代表期間，仍得加入律師公會或沿用律師名銜。

經在場立委與官員討論後，對此增訂「律師擔任中央或地方各級民意代表，不得執行律師職務」的條文，初步達成共識。

此外，會中具有共識的條文，還包括第10條「法務部應設律師資格審查會，審議律師證書的核發、撤銷、廢止及律師執行職務之停止、回復等事項」，該審查會由法務部次長、檢察司司長及高等行政法院法官、高等法院法官、高等檢察署檢察官各1人，律師4人、學者專家2人組成；召集人則為法務部次長。

另，本次修法也將律師納入參與社會公益活動之義務，第37條明定「律師應參與法律扶助、平民法律服務或其他社會公益活動」，針對此條文會中也無異議。

不過，有關杜絕重大犯罪者（如貪瀆司法官）轉任律師的第5條，以及第7條「請領律師證書者，因涉嫌犯最重本刑5年以上之貪污、行賄、侵占、詐欺、背信或最輕本刑1年以上有期徒刑之罪，經檢察官提起公訴，法務部得停止審查其申請」等條文，則因討論後仍有疑義，條文均暫時保留。

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