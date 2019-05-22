窮鴛鴦無業缺錢 下海當詐欺集團「取簿手」

2019-05-22 14:25

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中劉姓男子與李姓女子是情侶，兩人無業缺錢，於LINE上得知一項到超商取貨的工作，每次可得酬勞1000元，也就是俗稱的詐欺集團車手或「取簿手」，兩人來到中市南區一間超商，劉男負責把風，李女到超商櫃臺取貨時，巧遇到超商內簽巡邏簿的警察，見李女神情慌張而盤查，逮捕這對鴛鴦後，又從兩人口中得知線索，抓到上游的劉姓「取貨手」，他也坦承以每次200元酬勞，替詐欺集團寄送物品，全案依詐欺罪嫌法辦。

台中市警察局第三分局勤工派出所員警本月16日下午巡邏至超商內，簽巡邏簿時，發現李女（24歲）神情緊張，員警靠近李女時，她更是嚇得不知所措，其劉姓男友（31歲）在旁也是緊張萬分，員警盤查時，兩人很快坦承，擔任詐欺集團的車手（取簿手）工作，但因首次做違反的壞事情，見到警察相當緊張而露出馬腳。

員警詢問兩人「上手」，這對鴛鴦也如實供稱，詐欺集團給他們的酬勞，是每次1000元，他們把從超商櫃臺領得的贓物，也就是被害人被詐騙寄出的存摺及提款卡，領出來之後，再轉交給上手劉姓「取貨手」（25歲），警方很快就在附近抓到此人，他坦承以每次200元的酬勞，幫詐欺集團轉寄贓物，警方將他們3人依詐欺罪嫌法辦。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法