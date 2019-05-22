親中H奶女星罵人王八蛋 回台開庭先用健保

2019-05-22 13:55

〔記者吳政峰／台北報導〕H奶女星劉樂妍不滿妹妹李松真幫劇組化妝拿不到薪水，在微博上砲轟導演關驊「王八蛋」，並要中國人注意他，關驊看了勃然大怒，提起公然侮辱告訴，台北地院22日審查本案，惟兩方都沒有和解意願，法院裁定移送審理庭進行實質審理。

劉樂妍指出，李松真是她同母異父的妹妹，為了學習化妝，遠赴美國進修，技術極佳，平時替婚攝公司及個人提供高單價的服務，得知關驊有部戲開拍，決定降價跨領域替藝人化妝，沒想到事後竟拿沒拿到薪水。

劉樂妍表示，李松真是個個性良善的女生，會向她抱怨一定是受不了，經過了解，還有不少工作人員也沒拿到薪水，日前得知關驊想赴中國發展，為了擔心中國同胞受騙，才會在微博上揭露此事，會罵「王八蛋」是因為這是可受公評之事，旨在呼籲其他人勿受騙。

不過法官指出，動機良善並不會影響公然侮辱罪的成立，數以千計的判決見解都是如此，因而詢問關驊願不願意和解，惟關驊自稱父親在看完劉樂妍的文章後，氣到住進加護病房，之後又中風，不願和解。法官見劉樂妍與關驊對於和解未達共識，裁示全案移請審理庭審理。

劉樂妍說，不介意為了開庭往返台、中兩地，且台灣健保完善藥又好，回來第一件事情就是去看醫生拿藥，治療皮膚過敏，雖然花的機票錢與損失的時間可能比和解金還高，但強調為了避免中國同胞受害，目前不考慮和解

。

劉樂妍表示，目前在中國拍攝「荒謬與意外」及「嘿！功夫小鬼」兩部戲，分別擔任女主角與反派女主角，發展的還不錯，只是近半年翻牆軟體壞了，無從看到台灣的政治新聞，不便評論郭台銘跟韓國瑜哪個好，但前提是「要讓大陸的鄉民開心」。

關驊庭後指出，希望劉樂妍多多關懷貓、狗及老人，跟他一樣奉獻公益，並多多關心台灣的弱勢團體；針對欠薪水的指控，關驊說「我是導演不是製作人」，那部片的製作人跑了，劉樂妍搞不清楚狀況，單方面聽李松真陳述，才會有此誤解；至於是否和解，關驊改變態度稱「看她誠意」。

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