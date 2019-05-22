思念亡妻共赴黃泉 深情男板橋車站旁切腹亡

2019-05-22 13:47

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋車站今凌晨傳出酒醉男子肚破腸流，命危緊急送醫，因傷重今天下午不治，板橋警分局緊急比對男子指紋，確認身分為居住台南的64歲彭姓男子，彭男家屬透露，雙親感情深厚，去年母親辭世後，父親過度思念母親罹患精神疾病，數度向女兒表達想跟妻子一起去、共赴黃泉念頭，曾有自殘紀錄，21日在家拿了1萬元北上失蹤，未料竟是離家輕生，家屬哀痛逾恆。

新北市板橋警分局今天近凌晨獲報，板橋車站旁的新站、站前路口發生路倒案，板橋派出所員警、海山消防分隊獲報到場時，報案的周姓男子仍在場，透露當時經過時見男子倒地哀嚎報，肚破腸流，周男與警、消詢問男子，他醉言醉語，只從手提袋內拿出一把水果刀，周男雖沒目睹男子自殘，因周遭都沒其餘人士，懷疑男子酒醉後持刀刺腹自殘成分居高。

因男子查不出身分，警方將他指紋送刑事局比對，確認男子為64歲彭姓男子，彭男女兒21日在父親離家後通報失蹤；彭女透露，去年母親過世，父親極度思念母親，因而罹患精神疾病，曾有1次自殘紀錄，也有多次自傷傾向，還多次嚷嚷要跟母親一起死的念頭，父親昨日打開她的房間，拿走1萬元後離家不知去向。

警方從彭男口袋發現一張在板橋民權路統一超商買的2瓶台灣啤酒發票，另調閱附近巷口監視器，發現彭男購買啤酒後，走向板橋車站站前廣場，過程中沒與人交談、結怨，身邊也沒有其餘可疑人士，初判彭男為自殘致死，將相驗釐清死因。

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