百K高薪曝光！慶富老董在押 員工遭欠薪紛提告勝訴

2019-05-22 13:52

〔記者黃建華／高雄報導〕慶富造船涉詐貸63億，老董陳慶男在押，公司停擺，經濟部加工出口區也認定歇業屬實，遭欠薪的員工紛紛提告催討，其中，任職慶富25年的賴姓設計課長，月薪約10萬元，怒控公司2017年11月起未給薪，求償367萬多元，因慶富未出庭或提書狀抗辯，高雄地院審理後全數判准，可上訴。

賴女提告表示，自1993年起受僱於慶富，每月本薪8萬3200元、績效獎金1200 元、職等津貼2800 元、主管加給1萬1000元、伙食津貼1800 元，合計每月可領10萬元。

不過，2017年11月起，慶富公司連續8個月沒支薪，僅合作廠商支付部分薪水，她因此申請退休。

賴女主張，慶富仍欠薪25萬元，加上退休金325萬元、特休折抵成工資9萬等，共應付367萬792元。

法官依她提出勞保投保單、勞資調解紀錄認定請求金額都合理，慶富公司審理期間沒出庭，或提出書狀抗辯，法官因此判准賴女請求的全數金額。

據了解，慶富公司另名擔任過工程師、專案經理的王姓男員工，本薪9萬3200元、職等津貼1萬5000元、伙食津貼1800元，月薪合計11萬元，提告主張被欠薪3月以及資遣費共89萬多元，去年底高雄地院審理後判慶富應全額給付。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法