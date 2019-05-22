涉竄改日本核災食品進口日期 大創前日籍總座被起訴

2019-05-22 11:15

〔記者錢利忠／台北報導〕大創百貨於2015年間違規進口來自日本福島等5縣市的核災食品，被經濟部國貿局禁止輸入貨品6個月，至於禁止進口前的貨品則准許輸入，大創前總經理西谷晃司、物流主管劉家榮2人，竟涉嫌造假694張輸入許可證，竄改商品的進口日期至國貿局禁止輸入之前，並違法上架販售，台北地檢署考量劉家榮已承認受西谷晃司指使，今依偽造文書等罪將2人起訴。

2015年間，大創百貨涉偽造標籤，進口日本福島等核災5縣市食品，遭國貿局依違反貿易法第17條第6款「以不正當方法擾亂貿易秩序」，開罰禁止輸入貨品6個月，從2015年11月6日至2016年5月6日為止，因裁罰不及於裁罰前已成立的交易，因此禁止進口前的貨品仍准許輸入。

去年3月21日，立委黃國昌在立法院財委會質詢時踢爆，當初為懲罰大創偽造標籤，國貿局以違反貿易法祭出罰則，禁止大創輸入貨品半年，但禁止期間海關仍持續放行，共有816次憑輸出許可證放行紀錄。

檢方查出，大創雖被處分6個月停止輸入貨品，卻涉嫌進口大批日本貨物並竄改進口日期，改成在國貿局禁止日期之前，違法上架銷售。大創被爆以不實文件申請產品輸入後，又被裁定4164萬元罰鍰，並遭廢止進出口許可證，2年內無法輸入貨品。

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