車站旁街友肚破腸流命危 疑是酒後切腹自殘

2019-05-22 09:58

〔記者吳仁捷／新北報導〕今天近凌晨許新北市板橋車站外圍傳出一名男子肚破腸流，消防、警員到場發現男子傷口疑遭刀械所傷，但受傷男子哀號之際，卻從提袋拿出一把水果刀，男子送醫途中失去生命徵象，到院救回一命，因他身上沒有證件，懷疑為街友，警員從他身上起出一張買啤酒的發票，過濾監視器也沒發現可疑，目前朝向男子酒後切腹自殘，進一步釐清全案。

新北市板橋警分局今天近凌晨獲報，板橋車站旁的新站、站前路口發生路倒案，板橋派出所員警、海山消防分隊獲報到場時，報案的周姓男子仍在場，透露當時經過時見男子倒地哀嚎，肚破腸流，周男與警、消詢問男子，他醉言醉語，只從手提袋內拿出一把水果刀，周男雖沒目睹男子自殘，因周遭都沒其餘人士，懷疑男子酒醉後持刀刺腹自殘成分居高。

男子送醫前，一度失去生命徵象、臟器外露，性命垂危，消防員緊急止血，給氧，就近送醫，到院止血縫合，救回一命，目前仍在加護病房觀察；警方過濾男子身分，發現他身上沒有證件，目前採集指紋比對身分。

警方說，目前從受傷男子口袋，發現一張在民權路統一超商購買2瓶台灣啤酒的發票，另調閱附近巷口監視器，發現該男購買啤酒後，走向站前廣場，過程中沒與人交談、結怨，身邊也沒有其餘可疑人士，男子受傷原因仍待進一步調查。

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