程天縱再發4千字長文 舉中國公安報告回應富士康12跳

2019-05-22 11:29

〔即時新聞／綜合報導〕富士康前副總裁程天縱日前針對「富士康跳樓案」發文力挺鴻海董事長郭台銘，指當時跳樓輕生的員工「有精神重症」及「『烈士型自殺』動機」，引發外界議論，程21日晚間再度發表4千字長文為前東家抱屈，文中舉出公安局的調查報告，列出12名輕生員工的跳樓原因，並指之前是因基於對往生者的尊重和個人隱私的保護，才未拿出任何調查報告來公開反駁。

日前總統蔡英文批評鴻海董事長郭台銘「工廠怎麼這麼多年輕人想不開」，程天縱19日以《我來說說公道話》為題，痛批總統挑郭台銘心中之痛來諷刺，並指2017年台灣有3871人自殺死亡，若郭台銘必須為富士康員工「12跳」負責，蔡英文是否也應該為3871個人自殺負責，並稱事後檢討時發現，當時招進「大批有精神重症的人，和『烈士型自殺』動機的員工」，引發外界質疑推諉卸責、污名化精神疾病。

程天縱21日晚間再度發布超過4千字的長文，他在文中公布當初公安針對12跳的調查報告，並指輕生原因可分為精神障礙者、意圖自殺者、男女情感問題和家庭問題者這3種。程天縱指出，在精神障礙的案例中，有些是離鄉背井加入富士康之後，因擔心同事知道隱瞞自己的病史，有的則是不知道如何繼續診斷治療，因此發病無法控制，在跳樓前已經有許多異常的舉止。

針對意圖自殺者，程天縱說，跳樓第一例時，富士康給了百萬撫恤金，之後有幾例是留有遺書，且遺書寫到，在其輕生後要親友向富士康要求撫恤金。程天縱稱，百萬撫恤金對這些鄉下來的年輕人確實是一輩子也難以擁有的巨款，外部心理專家們也指出，這種犧牲一人造福全家的自殺心態確實存在，稱做烈士型的自殺。

程天縱也針對男女情感問題和家庭問題者指出，有幾例調查報告顯示，自殺死亡者在自殺前，和男女朋友有過激烈的爭吵，之後因一時衝動就跳樓自殺，其中更有一例，是自殺者和男友講手機，電話中爭吵了起來，於是將手機往樓下一扔，人跟著就跳下去了。

程天縱說，事後他們採取了許多預防措施，像是每天深夜安排人員值班巡查，在各廠區成立心理諮詢電話服務中心。不過精神障礙的部分，當時與深圳市康寧醫院有取得合作的協議，只要一發現病人就送醫院收留治療，之後也在很短的時間內占滿了該院的病床，不過程天縱說，當時雖有通知家屬帶患病員工返家治療，但大多數的家屬都拒絕合作，不聞不問甚至不再接電話。

程天縱也提到，當初事件爆發時，網路上有許多前富士康員工爆料，也有許多新聞媒體發表不實或偏頗的言論，但他們決定一概不予以回應，因為基於對往生者的尊重和個人隱私的保護，並未拿出任何調查報告來公開反駁。如今雖事隔9年，但因近期在網路上有許多朋友提出疑問，他還是決定應該要說清楚，讓外界更了解事情的真相。

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