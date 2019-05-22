賣油給北韓被斷金流 油商嗆殺法部次長和女檢全家

2019-05-22 08:27

〔即時新聞／綜合報導〕台灣商人陳世憲前年被查獲4度出船，在公海賣2萬多噸石油給北韓，高雄地院認定陳男犯4個偽造文書罪，判拘役119天、緩刑2年免關。陳世憲也因違反聯合國禁運，是台灣首位以《資恐防制法》制裁的對象，數億資產全遭凍結。週刊報導，陳世憲在偵審期間，打電話到法務部，嗆聲殺光法務部次長陳明堂及洗錢防制辦公室檢察官蔡佩玲全家，法務部將嚴辦，陳世憲這下恐怕麻煩更大。台北地檢署今上午表示，已分他字案調查，案由為恐嚇。

陳世憲為比利恩油品集團（BILLION BUNKER GROUP）實際負責人，被控於2017年1、2及12月間，謊報船將出口香港，卻至台中港購入石油再運到公海，和油品仲介聯繫後，待款項入賬，就幫買家加油。陳接受檢方訊問時，曾說「賣油給北韓又不犯法」，後來反稱被中國掮客所騙，並曾吞下大量安眠藥企圖自殺獲救。

《鏡週刊》報導，法務部去年1月召開資恐防制審議會，通過對陳世憲的制裁，將其名下及海外公司等資產全部凍結。法務部次長陳明堂召開記者會表示，依照國際制裁標準，將陳世憲存款及財產凍結，全面斬斷金流。而陳世憲希望財產早日解凍，還找多名南部立委幫他喬事。

報導提到，陳世憲收到制裁公文後，循公文上的電話打到法務部，否認資助北韓，甚至嗆聲要殺光陳明堂、蔡佩玲兩人全家。接電話的檢事官馬上回報給上級，陳明堂及蔡佩玲也都提醒家人留意安危，法務部目前已準備提告。

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