5/21 大樂透、雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜

2019-05-21 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（5月21日）開獎的第108000048期大樂透、第108000121期雙贏彩、第108000121期今彩539，頭獎均摃龜。

第108000048期大樂透中獎號碼為「07、10、18、32、41、46，特別號：42」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得222萬7053元；參獎共39注中獎，每注可得6萬1496元；肆獎共86注中獎，每注可得1萬7927元；伍獎共1952注中獎，每注可得2000元；陸獎共2623注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬7732注中獎，每注可得400元；普獎共3萬5612注中獎，每注可得400元。

第108000048期49樂合彩中獎號碼為「07、10、18、32、41、46」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共52注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2357注中獎，每注可得1250元。

第108000121期雙贏彩中獎號碼為「02、06、08、12、15、16、18、19、20、22、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共253注中獎，每注可得500元；肆獎共5867注中獎，每注可得100元。

第108000121期今彩539中獎號碼為「01、23、29、34、36」，頭獎摃龜；貳獎共115注中獎，每注可得2萬元；參獎共4747注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬6978注中獎，每注可得50元。

第1080001121期39樂合彩中獎號碼為「01、23、29、34、36」，四合摃龜；三合共96注中獎，每注可得1萬1250元；二合共5136注中獎，每注可得1125元。

第108000121期3星彩中獎號碼為「719」，正彩共32注中獎，每注可得1萬2500元。

第108000121期4星彩中獎號碼為「0078」，正彩共4注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」

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