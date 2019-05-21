雜貨店吸金逾1億 主腦落網判刑10年

2019-05-21 22:00

〔記者王定傳／新北報導〕因吸金被通緝的黃崇庭，化名為「鄭博元」，向在新北市三重區經營雜貨店的男子陳文宏攀談，吸引陳男及其家人陳文鶯、陳文隆加入，以代操股票、保證獲利，年息37％到83％，游說民眾投資，吸金超過1億元；新北地院依違反「銀行法」中的「非法經營銀行業務罪」，判黃男10年徒刑，併科罰金5千萬。

至於陳文鶯、陳文隆、陳文宏3姊弟，新北地院於去年6月間，已依非法經營銀行業務罪，判3人各3年8個月徒刑。

檢警調查，黃崇庭涉嫌於2000年至2005年間，向民眾誆稱代客操作股票績效良好，每年保證獲利30％至80％不等，涉犯違法銀行法、詐欺等案件，自2005年起被高雄地檢署通緝，但他竟趁北上躲藏時，化名為「鄭博元、阿元」，利用在錦西食品行購買晚報機會，向店長陳文宏攀談，自稱為股市操盤手，有接受投資人委託代操股票，獲利很好。

黃崇庭吸收陳文宏投資，並於半年後歸還高額本利，待取信於陳家三姊弟及其母親後，陸續透過陳家人認識其等親朋好友，以錦西食品行為據點，自稱「阿元集團」，宣稱黃崇庭可代為操作股票，歷年獲利高達投資本金的37％到83％，如果虧損，投資本金沒超過1000萬，可全數取回；超過1000萬，也能拿回70至75％本金。

集團宣稱，年年獲利未曾虧損，且保證獲取高額獲利、保本，不少投資人覺得好賺，拿回部分利息後，本金加碼再投入，並「呷好道相報」，親朋好友一個拉一個加入，集團7年來吸金逾1億3738萬餘元，直到2017年間發不出利息，且黃崇庭失聯犯行才曝光。

黃男否認犯行，推稱3姊弟才是主謀；合議庭判定，黃男就是「阿元集團」主謀，他進行投資案策劃、招攬投資人、收受款項、決定及發放獲利等，款項也都流向黃男，且他另涉違反銀行法等案件，卻在通緝期間化名再犯，迄未對被害人所受損失進行賠償，判刑10年，併科罰金5000萬，可上訴。

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