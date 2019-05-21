獨家》台大醫院開刀房書記欠賭債 侵吞百位病患自費達316萬

2019-05-21 17:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕台大新竹分院開刀房書記李女從2015年任職起半年多，就因積欠賭債，竟在眼科手術收據上動手腳，將患者的自費費用侵吞入己，時間長達3年，侵吞個案多達124名患者，金額超過316萬元，直到院方更新資訊系統時才東窗事發，新竹檢方將全案依業務侵占與偽造文書等罪嫌提起公訴。

檢調調查，李女為台大醫院新竹分院約聘事務員，2015年起任職並擔任開刀房書記，負責門診病人批價、住院帳務、申請病患衛材產品及向病患收費等業務。

李女因積欠賭債需錢孔急，竟利用使用醫療資訊系統可同時辦理登帳、批價及向病患收費等業務機會，從2015年底一直到去年期間，針對選擇自費「人工水晶體」植入手術病患，在手術當日收取現金費用，將繳費收據交給病患或家屬後，旋即重新印出繳費收據並在收執聯空白處註記「作廢」字樣，再重新登入醫療資訊系統，將病患批價原登載「自費人工水晶體」代碼逕行刪除，變造輸入「健保人工水晶體」代碼而製作不實收據。

李女又將該變造收據連同註記「作廢」字樣的正確繳費收據，一併交給主計室留存，僅上繳變造的「健保人工水晶體」收據上的現金款項，以此方式將差額（即病患實際繳納的自費金額扣除健保自付額）部分侵占入己。

李女以此手法侵占多達124名病患自費費用，金額共計316萬8354元。案經台大醫院新竹分院更換院內資訊系統時，發覺李女申報帳目異常，李女見事跡敗露，遂向法務部調查局新竹市調查站自首。檢方將全案依刑法業務侵占罪嫌以及行使變造私文書罪嫌提起公訴。

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