懸賞抓賊！苗栗娃娃機大盜 栽在竹市警手上

2019-05-21 14:47

〔記者王駿杰／新竹報導〕苗栗縣頭份、竹南地區的娃娃機近期竊案頻傳，不少機台陸續遭不明男子鎖定，將機台玻璃擊碎，直接Ａ走裡面的3C產品，業者們忍無可忍，自行懸賞新台幣2萬元抓賊，不過這名竊嫌今晨開著贓車行經竹市，遭眼尖的警二分局文華派出所員警盯上，被逮遭法辦。

警方指出，這個竊嫌是25歲林姓男子，他常出沒於苗栗竹南頭份一帶，他選在定凌晨2到6點，趁人煙稀少，到無人看管的娃娃機店行竊，狡猾的林男認為機台內的3C產品屬於高單價物品，變賣會有賺頭，便趁機將機台玻璃擊碎，將裡面的3C產品Ａ走。

娃娃機業者在首次案發就立刻調閱監視器向警方報案，原以為能達到嚇阻效果，不料報案後沒多久又遭竊，業者不堪虧損，自行懸賞新台幣2萬元抓賊，呼籲大家提高警覺。

警方指出，林男今天清晨開贓車行經新竹市，遭巡邏員警發現車牌可疑，攔下盤查，發現他就是苗栗的娃娃機大盜，訊後依竊盜罪嫌送辦。

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