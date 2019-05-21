酒駕衝上人行道撞死路人 法官不讓他緩刑

2019-05-21 14:29

〔記者張文川／台北報導〕桃園市楊姓男子2年前清晨宿醉駕車，超速衝上人行道撞死劉姓路人；一審將他判刑2年4月，他認為判太重，主張已和解賠償，主動幫對方辦後事，還定期捐棺木，上訴請求緩刑；但二審認為楊應負百分之百的肇事責任，明知酒精未退仍硬要開車上路以致奪走無辜生命，沒有情堪憫恕之處，駁回上訴；楊男再上訴，最高法院今駁回上訴定讞，楊男必須入獄。

判決指出，楊男於2017年8月31日晚間喝了5杯威士忌烈酒，隔天清晨醒來開車出門，5點55分行經八德區崁頂路、長興路口附近，車輛失控從內側車道右偏衝上左右側的人行道，撞死劉姓男路人，再撞進鐵皮屋才停下來，鐵皮屋半毀。楊男吐氣酒精濃度每公升0.55毫克。

桃園地院一審依酒駕致死罪將楊男判刑2年4月；楊姓上訴，主張他沒前科，且案發後就與死者家屬達成和解，籌錢付完和解金，並主動幫對方辦超渡法會，還定期捐棺木以表懺悔，希望法官從輕量刑，並給予緩刑；律師也提出其他酒駕撞死獲判緩刑的案例，爭取緩刑。

高院二審合議庭認為，一審時楊辯稱不知酒精還沒退，而認定楊的犯後態度並未坦然面對錯誤，因此沒從輕、但也未從重量刑，未逾越法官的裁量權，此部分上訴無理。

而此件車禍的肇責全部歸楊，死者並沒有任何肇責，而律師所舉的死亡車禍緩刑案例，多是雙方各有肇責，或是死者搭乘酒駕者的車而喪命，情節與本案完全不同，不能相提並論。

高院認定楊男無視反酒駕宣導，貿然酒後駕車超速撞死被害人，造成不可回復的嚴重結果，惡性重大，不應倒果為因反過來指責法院判太重，因此維持一審量刑。最高法院今認同二審見解，駁回上訴確定。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法