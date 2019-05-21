就是他！行騙各大醫院 專挑重症患者和老人下手

2019-05-21 13:27

〔記者徐聖倫／新北報導〕57歲伍姓男子利用假名行騙各大醫院，他謊稱自己認識醫院高層，詐騙病友購買藥品或是醫療器材，連刮刮樂業者也是他行騙對象，謊稱要購買大量刮刮樂以供醫院聯歡會使用，最後卻不付帳，警方也查出他有一籮筐詐騙前科，新北市新店警分局昨在台北內湖將伍嫌逮捕歸案。

警方調查，伍嫌利用多個假名「林志聰」、「王文豐」、「林先生」等走遍台灣北中南各大醫院，手法如出一轍，稱自己認識醫院高層，在醫院裡挑選較弱勢的病友，對其灌迷湯假稱販售效用奇佳的藥品、醫療器材，取信被害人後要求被害人先行付款，每次得手3000至50000元現款不等，之後就人間蒸發，電話也不接。

不只病友，刮刮樂業者也難逃伍嫌魔掌，伍嫌謊稱自己要幫醫院高層辦「年末歡送會」，須購買大量刮刮樂，相約業者醫院面交，而伍嫌拿走兩大本刮刮彩券，又說自己要跟高層確認，要求業者在原地等候，這一等就是遙遙無期，害業者損失50000元。

警方調查，伍嫌下手對象多是重症病患、老人家，就連八仙塵爆患者他也騙過，利用患者脆弱內心行騙，非常要不得。台北慈濟醫院、基隆署立醫院、台北市立醫院陽明院區、台北榮民總醫院、台北馬偕紀念醫院、三軍總醫院內湖院區、彰化基督教醫院等，都曾見過他的蹤跡。

警方循線在北市內湖街頭逮到伍嫌，伍嫌則一問三不知，非常不配合。訊後，警方依詐欺罪嫌將其移送法辦。警方也呼籲，民眾切勿聽信不明人士推薦的偏方或器材，勿存貪小便宜心態，另若還有被害民眾也請踴躍出面指認。

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