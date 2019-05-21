恐怖前夫！不滿前妻告家暴 男上門丟4顆汽油彈被逮

2019-05-21 16:47

首次上稿11:45

更新時間16:47

〔記者湯世名／彰化報導〕1名陳姓男子4年多前與前妻林姓女子離婚，但仍不斷上門騷擾，日前還到林女彰化市住處丟玻璃瓶，林女憤而提告家暴，陳男獲悉氣得於昨晚再度上門丟擲4顆汽油彈，火勢波及一旁轎車，所幸被家屬及時撲滅，警方據報當晚循線到台中市陳男住處將他查獲到案。

警方調查，37歲的陳姓男子有竊盜前科與吸食強力膠習慣，4年多前與林女公證結婚，林女懷孕1個多月時，發現他竟有吸食強力膠的習慣，加上家屬反對2人在一起，遂辦理離婚。陳男離婚後卻始終耿耿於懷，常常到林女位於彰化市住處騷擾，本月18日還曾到林女住處丟擲玻璃瓶，林女不勝其擾向警方提告家暴。

警方調查，陳男得知林女提告家暴後更加氣憤，昨晚10時許先到加油站購買汽油，自製4顆汽油彈後，開車到林女住處外，見其住處門口鐵門深鎖，無法進入，憤而點火後隔牆朝其住家丟擲汽油彈，瞬間火花四濺，陳男行兇後開車逃逸，林女住家前的轎車也被波及受損，所幸林女家屬發現立即拿滅火器滅火，未讓災情擴大。

彰化警分局據報，鎖定陳男行蹤後，除先為林女聲請緊急保護令，並循線到台中市陳男住處將他當場查獲，帶回偵訊，陳男坦承縱火，警方將全案依縱火罪嫌深入偵辦。

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