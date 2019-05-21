涉賣假護照 移民公會理事長百萬交保

2019-05-21 10:04

〔記者錢利忠／台北報導〕假外籍生入侵美國學校！知名移民代辦公司「喬盟國際顧問」，遭檢舉以每本十餘萬元不等價格販售假菲律賓護照，讓台灣學子得持以註冊就讀新北市第一所美國學校「林口華美國際美國學校」。檢調昨約談喬盟負責人兼中華民國移民商業同業公會理事長王權宏等6人，今天上午諭令王權宏100萬元交保並限制出境、出海及住居，同案被告簡芳玲50萬元交保。

王權宏喊冤，他只是為了幫學生入學，卻被外國官員陷害，現在科技很發達，紫外光掃過都沒問題，他也是受害者。

檢調數月前接獲檢舉，陸續密訊多位涉嫌持假護照入學的學生家長，發現除王權宏外，中華民國留學服務商業同業公會理事長簡芳玲疑也涉案。北檢昨指揮調查人員，搜索喬盟公司、簡的移民公司「維德國際開發」等5處，王權宏喊冤表示是被國外官員所害、「他告訴我們是正確的」，他自己也是受害者。

華美自2016年招生，採美國加州學制，第1年招收6至10年級學生，前年加收11年級，去年再收12年級，每班24名學生。據教育部「私立高級中等以下外國僑民學校及附設幼兒園設立管理辦法」，必須持有外國籍護照才能申請入學美國學校，招生對象以美國籍僑民優先，並保留若干名額供其他國籍學生申請。

但部份國內家長找上有20多年代辦移民經驗的喬盟，以每本十餘萬元價格，購買假護照申請入學，已知至少有十多名「假菲籍」學生入學。

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