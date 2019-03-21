暗夜惡火！彰化鹿港鑄造鐵皮工廠起火

2019-03-21 22:29

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化鹿港一家鑄造鐵皮工廠今晚傳出火災，暗夜火光令人驚嚇，消防人員到場先切割鐵捲門進入，所幸工廠內沒人，沒有人員傷亡。

這家鑄造鐵皮工廠位於東崎里石碑巷，今晚9時許傳出火災，冒出的火光從鹿東路就可以看見，消防隊獲報後，出動3個消防分隊，1個大隊共28位消防人員與2名役男前往救災，派遣14輛消防車與2輛救護車到場。

當消防人員在行經鹿東路時，就可以看見火光，破壞鐵捲門進入後，發現燃燒塑膠籃子，立即進行滅火，所幸工廠今晚沒有人員上班，沒有人員受困，燃燒面積約20平方公尺，起火原因疑似跟電器有關，但仍有待進一步調查了解。

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