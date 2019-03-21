女駕駛急切內車道 擦撞遊覽車側翻受困

2019-03-21 21:15

［記者陳恩惠／台北報導］今晚下班尖峰時刻，台北市重慶北路、酒泉街口發生一起車禍，一輛小客車為了切入內側車道，意外擦撞一輛遊覽車右側車身，導致小客車失控，水平旋轉180度後向左側翻，謝姓女駕駛當場受困車內，與遊覽車恰好對望，消防局據報，立刻派出人車將謝女由車內救出，所幸僅手部擦傷無生命危險，至於肇事的原因，警方仍加緊調閱雙方車輛的行車紀錄器以還原事故經過。

消防局119勤指中心今天晚間6時22分據報，位於北市重慶北路交流道前的路口，發生交通事故意外，小客車的謝姓女駕駛受困側翻的車內，立刻派出消防車、救護車多名救難救護人員前往，發現女駕駛意識清醒無大礙，將她救出後，送往馬偕醫院檢傷，雖然手部有些微擦傷，謝姓女駕駛仍要求進行斷層掃描深入檢查，警方為了詢問過程，也在醫院守候。

警方初步調查，45歲的謝女案發當時，駕車行駛在重慶北路往北的內側第二車道方向，見酒泉街口有許多國道客運停車載客，因此加快車速找空隙，切入內側車道，同向的一輛客運閃避不及，右前車身遭小客車A到；38歲遊覽車陳姓駕駛說，當他被謝女的車子擦撞後，只見謝女的車子就在眼前失控，然後大翻轉，要不是他緊急煞車，兩車差點就正面撞上了。

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