超跑少東吸金20億手法曝光 受害人不排除聯合提告

2019-03-21 22:28

〔即時新聞／綜合報導〕台中市25歲的陳姓少東坐擁至少12輛超跑，還有全台第1輛價值近億元的「義大利神獸」Mazzanti Evantra 771，不過現在卻傳出他在吸金20億元後跑路。今有媒體曝光陳姓少東的吸金手法，他透過旗下員工創立的LINE群，不定時發送骨董與超跑投資標的，以「可領回2到3倍的本金」利誘投資人加入。有受害者表示，不排除聯合受害人一起提告。

根據《蘋果》報導，陳姓少東透過旗下員工設立「VIP投資理財」LINE群，並不定時的在群組中丟出，「B014彩寶案」、「A063白玉盤一套」、「B016藍寶堅尼短期專案」等投資標的，並細分為2、4、6個月及1年、2年等投資周期。LINE群管理者聲稱，投資人每個月除了可領到3%至5%的利息，到期後最高還可以領回2到3倍的本金。

去年獲邀入群的33歲沈姓婦人表示，該群組裡共有167人。沈婦表示，由於群組內的投資人都有按時領回利息與本金，去年6月她也投資了51500元，為期6個月的「于右任字畫」標的，每個月也都有按時領到2600元的利息。年底投資到期，因為有順利的領回本金，所以從今年1月，沈婦又加碼投資了5個標的，一共投入40多萬，沒想到這次一毛利息都沒領到，就傳出了陳姓少東跑路的新聞。

沈婦表示，當時她有和陳姓少東的員工吳女簽投資契約，陳姓少東落跑後，他的父親有透過吳女表達賠償意願，不過現在新聞鬧那麼大，也不知道會帶來什麼變數。沈婦表示，不排除聯合受害人一起提告。

台中市25歲的陳姓少東擁有1台要價將近1億元新台幣的「義大利神獸」Mazzanti Evantra 771。（中央社）

超跑車友表示，去年陳姓少東成立經銷據點時，大家就對他的財力存疑，不料現在卻傳出他吸金20億跑路。（車友提供）

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