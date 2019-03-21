南市議員夫妻涉徵地弊案遭搜索 議會盛傳被查扣現金1億元

2019-03-21 19:54

〔記者蔡文居、王捷／台南報導〕台南市驚傳道路徵收弊案，檢調單位今天發動搜索，前南市無黨籍議員林慶鎮被控涉及新市區一起道路徵收弊案，其住家及妻子、新科議員陳碧玉的議會辦公室也同步遭搜索，多達30人被傳喚及帶回偵訊，該行動引起南市議會議論紛紛，並瘋傳檢調單位查扣現金1億元，目前正徹夜調查中。

由於檢方對外發布的新聞稿並未提及查扣現金一事，引起外界臆測。據了解，檢調人員確有查扣現金，但並沒有外傳的那麼多，金額只有數百萬元，懷疑1億元之說，可能是有人要落井下石，至於款項是否與道路徵收案有關，仍有待調查。

台南地署檢察官柯博齡、廉政署駐署檢察官魏豪勇、范家振辦理新市區道路徵收弊案，於今日上午指揮廉政官、台南市調查處調查官及台南地檢署檢察事務官搜索市議員陳碧玉的議會辦公室、住居所等10處，扣得帳冊、契約等物，並傳喚林慶鎮夫妻、地主、助理及代書等共30人，目前由檢察官與團隊成員檢視、比對扣案資料、訊問證人中。而在這之前，市府工務員相關承辦人員也於日前被檢方傳訊查證，事後均予以請回。

據了解，陳碧玉的夫婿林慶鎮於2013年，大台南市第一任議員任內，被檢舉涉嫌利用人頭在台南新市區購地，經市府於翌年編列預算辦理徵收，並進行道路開闢，事後，地價飛漲而從中獲取暴利，外傳金額達數千萬元之多。

據了解，檢調單位也向市議會調閱了林慶鎮於議員任內的相關質詢錄影帶及提案等資料，進行查證比對，並追查有無其他議員涉案。

林慶鎮從政30餘年，曾任新市鄉民代表、台南縣議會4屆議員、2屆新市鄉長，大台南合併升格後，連任2屆市議員，去年未尋求連任，改推其妻陳碧玉以民進黨籍參選大善化區議員，並高票當選。

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